Francesca Chillemi vittima di un amore tossico | Ho vissuto cose non piacevoli

(Di venerdì 3 maggio 2024) L'attrice da stasera torna a vestire i panni della giornalista Viola Vitale nella fiction di Canale 5 con Can Yaman.durante la sua adolescenza è stata una delle tante ragazze cadute nella spirale di unche, fortunatamente, non è riuscito a scalfire il suo rapporto con le persone. L'attrice, che da stasera vedremo su Canale 5 nella seconda stagione di Viola come il mare, ha raccontato la sua esperienza nel corso di un'intervista a Verissimo. La storia che l'attrice ha narrato a Silvia Toffanin risale a prima dell'elezione dia Miss Italia nel 2003, quando aveva appena compiuto 18 anni. La competizione si svolse tra l'11 e il 15 settembre a Salsomaggiore Terme, e

Tornano in tv Francesca Chillemi e Can Yaman con la seconda stagione di Viola come il mare . La prima puntata andrà in onda eccezionalmente venerdì 3 maggio su Canale 5 mentre le altre cinque saranno trasmesse al giovedì sera. Inoltre i primi tre episodi della serie sono visibili dallo scorso 24 ... Continua a leggere>>

Viola come il mare 2 ritorna su Canale 5. Le anticipazioni della prima puntata della serie ispirata al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini, e ambientata a Palermo sono succose, e promettono colpi di scena. Francesca Chillemi e Can Yaman tornano sul piccolo schermo e da parte del ... Continua a leggere>>

Stasera, venerdì 3 maggio 2024, inizia Viola come il mare 2: scopriamo quante puntate ci saranno, la trama della seconda stagione e molti altri dettagli. Francesca Chillemi e Can Yaman tornano in prima serata con la amatissima fiction di Mediaset. Ispirata al romanzo "Conosci l'estate?", scritto ... Continua a leggere>>

Viola come il mare 2: il cast (attori) completo della seconda stagione - Protagonisti francesca chillemi e Can Yaman. Al loro fianco tanti altri attori come Ninni Bruschetta, Giovanni Scifoni e Chiara Tron. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: francesca ... Continua a leggere>>

Viola come il mare 2: cast e trama della seconda stagione della fiction di Canale 5 - L'attesa è finalmente terminata per i numerosi appassionati di Viola come il mare, l'amatissima serie prodotta da Lux Vide. Dopo il grande successo delle ... Continua a leggere>>

Viola come il mare 2: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione - Da venerdì 3 maggio 2024 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Viola come il mare 2, la seconda stagione della serie tv con protagonisti francesca chillemi e Can Yaman. La seconda stagione avrà sei ... Continua a leggere>>