Francesca Chillemi | Can Yaman è stato stregato da Viola - non da me

Can Yaman e Francesca Chillemi ospiti a Verissimo: i due attori presentano la seconda stagione di “ Viola come il mare” Can Yaman e Francesca Chillemi dal 3 maggio torneranno ufficialmente in televisione con la seconda stagione della fiction “ Viola come il mare”. I due noti attori sono stati ... Continua a leggere>>

La nostra video intervista a Can Yaman , protagonista della serie Viola come il mare 2 insieme a Francesca Chillemi, in arrivo su Canale 5: ci ha parlato della seconda stagione, della coppia con Giovanni Nasta, di Palermo Vi presentiamo la nostra video intervista a Can Yaman , protagonista della ... Continua a leggere>>

Grande attesa per ‘Viola come il mare 2‘. La fiction che ha come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi andrà in onda questa sera su Canale 5. Scopriamo insieme le Anticipazioni della prima puntata e le new entry del cast . Viola come il mare 2, boom su Mediaset Infinity per le prime tre ... Continua a leggere>>

viola come il mare 2, intervista a Francesca Chillemi - TvBlog ha intervistato Francesca Chillemi, protagonista con Can yaman di viola come il mare 2, seconda stagione della fiction di Canale 5 in onda da venerdì 3 maggio e in streaming in anteprima su ... Continua a leggere>>

Al via “viola come il mare 2”, le anticipazioni da Can yaman: “La protagonista e Francesco si avvicineranno”| VIDEO - Inizia la seconda stagione, in prima serata, di viola come il mare. Come protagonisti, vedremo ancora recitare gli amatissimi attori Francesca Chillemi e Can yaman, che formano la coppia di viola e ... Continua a leggere>>

Il cast di viola come il mare 2 - Nel cast di viola come il mare 2 non mancano le novità. Per la seconda stagione della serie tv di Canale 5, in onda da venerdì 3 maggio 2024 (ma in anteprima su Mediaset Infinity), numerosi ... Continua a leggere>>