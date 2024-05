Francesca Chillemi | Can Yaman è stato stregato da Viola - non da me

Andrà in onda fra poche ore su Canale 5 la prima puntata della seconda stagione di Viola come il mare, la fiction di successo con protagonisti l’ex Miss Italia siciliana, oggi attrice fra le più richieste, Francesca Chillemi e l’attore turco, molto attivo in Italia, Can Yaman . Nei giorni scorsi la ... Continua a leggere>>

Viola come il mare 2, al via su Canale 5 i nuovi episodi con Francesca Chillemi e Can Yaman: tra le new entry Ninni Bruschetta, Alice Arcuri e Virginia Diop Al via, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione di “Viola come il mare” che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman (qui ... Continua a leggere>>