FOTO Vomero-Arenella come un campo da golf | 27 buche stradali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiunda, ma non ci puoi giocare. Alsono 27 lecensite (per difetto). Ovviamente si parla diricorda la Rete sociale No Box – Diritto alla Città. Gli attivisti si sono presi la briga di contarle, una per una. Ne è venuto fuori un parallelo ardito, ma non troppo. “Si sa – spiegano -, i campi dapossono essere a 9 o 18ma anche a 27 o 36?. Ecco appunto l’allegoria: “Alabbiamo raggiunto, al momento, 27”. Ma si può fare di più: non mettiamo limiti. Di sicuro, da tempo è scattata la protesta. Il dito è puntato contro “la lungaggine, sicuramente attribuibile alla mala ...