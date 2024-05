Formia Mostra di pitture e incisioni di Giovanni Simione Realtà e Invenzione

(Di venerdì 3 maggio 2024)– L’Associazione Culturale “Koiné”, in collaborazione con l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica e l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di, è lieta di presentare ladidi, intitolata “”, nell’ambito della rassegna “Sentieri d’Arte 2024“. Larappresenta un’opportunità unica per immergersi nell’universo L'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia – L’affascinante mondo dell’arte contemporanea si immerge attraverso la mostra “Sguardi” , organizzata dal Salotto Culturale Koiné in collaborazione con l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Formia e, in maniera straordinaria, ... Continua a leggere>>

Formia – Predomina in questa Mostra l’aspetto astrattistico, il Del Guercio interpreta i principi di questo movimento a modo suo, imprimendo il suo animo nella realtà che vuole descrivere; sicchè l’arte diventa emozione, deforma le figure fisiche, alterando le linee, le forme ed i colori, in modo ... Continua a leggere>>

mostra fotografica “Orchidee selvatiche dei monti Aurunci” - Foto di Marcello De Meo e Raffaele Bianco, risultato di anni di ricerche nel territorio dei monti Aurunci. Una buona occasione per tutti gli amanti della Natura e della fotografia per condividere ... Continua a leggere>>

Unipomezia, Visone: "La salvezza è merito del cuore e dell'impegno messo dai ragazzi" - La super vittoria per 1-3 sul Città di formia consegna ai ragazzi classe 2009 dell'Unipomezia ... "Non è mai facile subentrare perché i ragazzi hanno già le loro abitudini, ma da subito hanno mostrato ... Continua a leggere>>

formia / mostra pittorica del maestro Virgilio Del Guercio alla Corte comunale - formia – Predomina in questa mostra l’aspetto astrattistico, il Del Guercio interpreta i principi di questo movimento a modo suo, imprimendo il suo animo nella realtà che vuole descrivere; sicchè l’ar ... Continua a leggere>>