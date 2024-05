Formazioni ufficiali Torino-Bologna | Serie A 2023 2024

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ledi, match della trentacinquesima giornata di, in programma alle 20:45 di stasera, venerdì 3 maggio. Sfida tra la decima e la quarta forza del campionato. Il Toro sogna di rientrare nella lotta europea, ilvuole blindare la quarta posizione e provare ad insidiare la terza della Juventus, impegnata a Roma. Ecco le scelte di Thiago Motta e Ivan Juric. LE: in attesa: in attesa SportFace.

Mancano 3 giornate alla fine della Ligue1 e in attesa di sapere quali saranno i verdetti in alta e in bassa classifica tra Tolosa e Montpellier si svolge la classica gara di fine stagione tra due squadre senza obiettivi. I Violets hanno blindato la salvezza con il colpaccio di Lorient, affossando ... Continua a leggere>>

Trentacinquesimo turno di Superlig turca che si apre con la sfida tra due squadre in lotta per un piazzamento nelle prossime coppe europee: da una parte il Besiktas e dall’altra il Rizespor. I bianconeri hanno dato il benservito a Fernando Santos dopo un rendimento decisamente insufficiente; a ... Continua a leggere>>

Cagliari-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - All. Gotti. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale. Mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. Basterà collegarsi da ... Continua a leggere>>

LIVE Torino-Bologna: formazioni e prepartita in diretta - Torino-Bologna, diretta della partita del campionato Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ... Continua a leggere>>

Torino – Bologna: ecco le formazioni ufficiali - Torino - Bologna: ecco le formazioni ufficiali della sfida della trentacinquesima giornata di Serie A 2023/24 in programma alle 20.45. Continua a leggere>>