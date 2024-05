Fondi libici a Sarkozy - Carla Bruni interrogata per tre ore dai magistrati

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tre ore di interrogatorio per l’ex première dame:ha spiegato agli inquirenti – incaricati di una delle inchieste sull’ex presidente della Repubblica – il suo possibile ruolo nella clamorosa e controversa ritrattazione del principale testimone a carico di Sarkò nella vicenda deiper la sua campagna elettorale del 2007. La cantante ed ex modella ha dovuto spiegare quali fossero i suoi rapporti con Michèle Marchand, detta Mimi, figura di spicco del giornalismo "people" in Francia, sospettata di aver orchestrato la retromarcia del testimone, l’intermediario e uomo d’affari Ziad Takieddine.

Vibo, conferenza stampa di fine mandato del sindaco Maria Limardo - Maria Limardo ha ricordato di avere trovato un fondo cassa, all'atto dell'insediamento, pari a 13 milioni di euro: "ora sono quasi il quadruplo, 40 milioni"; inoltre, "sono stati interamente

Europee: 51 i candidati del Lazio nelle liste del Centro Italia per la corsa a Bruxelles - Home Economia urbana Europee: 51 i candidati del Lazio nelle liste del Centro Italia per la corsa a Bruxelles In programma per l'8 e il 9 giugno. Sono 51 i candidati che provengono da Roma e Lazio nel

