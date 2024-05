Folle gara tra auto in piena notte | la sfida pubblicata sui social

Rivoluzionari sì, ma con la pancia piena . Sta facendo il giro del mondo lo scambio tra un reporter americano e la portavoce degli studenti che hanno occupato il Campus della Columbia University a New York in cui gli okkupanti chiedono a gran forza all’Università di fornire loro del cibo. O almeno ... Continua a leggere>>

No ai processi contro la polizia. Anche se a Pisa qualcosa non ha funzionato. Lo afferma in una intervista a La Stampa Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera. “Per quello che abbiamo visto dalle immagini che circolano, devo supporre che” al corteo degli studenti di Pisa “qualcosa non abbia ... Continua a leggere>>