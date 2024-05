Fnp Cisl | aprono tre nuovi punti di ascolto in Valtiberina

(Di venerdì 3 maggio 2024) Arezzo, 3 maggio 2024 – Dal prossimo lunedì 6 maggio la FNPdi Arezzo implementa il suo radicamento nel territorio della, con una presenza capillare in alcune località chiave della vallata. Saranno ben tre infatti idie di indirizzo per i cittadini. A Pieve Santo Stefano il nuovo punto FNPArezzo sarà aperto al pubblico, inizialmente, il lunedì pomeriggio in Piazza del Ponte Nuovo al n°9. Ad Anghiari sarà la sede della Misericordia ad ospitare, il martedì pomeriggio, un’ operatrice FNP. Infine a Monterchi, nei locali del Comune, sarà disponibile un operatore ogni sabato mattina. Per concordare eventuali necessità, conoscere i servizi che lapuò offrire ai propri iscritti oltre che ai cittadini ...

