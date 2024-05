Fitto - ' negozieremo con la Ue una nuova Decontribuzione Sud'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Il Governo avvierà un negoziato con la Commissione europea per verificare nuove modalità possibili di applicazione della misura "sud" in coerenza con la disciplina europea ed al di fuori delle misure straordinarie del temporary framework" sugli aiuti di Stato: così in una nota il ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele, che giudica "falsa e pretestuosa" la ricostruzione offerta dalle opposizioni sulla misura.spiega anche che il governo aveva chiesto "la massima estensione temporale compatibile con la scadenza del Quadro temporaneo".