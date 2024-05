Firenze - un convegno a Palazzo Vecchio per ricordare Giuseppe Matulli

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 - Unper rendere omaggio a‘Beppe’, scomparso lo scorso febbraio all’età di 85 anni, e ricordarlo in tutti i suoi aspetti: l’impegno politico, quello civile e sociale, quello per la formazione dei giovani. Mercoledì 8 maggio alo Spi Cgil Toscana, il “Gruppo del tè”, l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea e la rivista Idee di Governo, in collaborazione con il Comune die con il patrocinio della Regione Toscana, ricordano la figura diattraverso il“Beppe1938/2024 Un uomo a cavallo del millennio”, che si terrà nel Salone dei Duecento dicon ...

