Firenze | sale su una gru davanti al Tribunale per protesta

Firenze , 17 marzo 2024 - Vincenzo Salemme torna al suo primo amore, il teatro, con Natale in Casa Cupiello di Eduardo De Filippo. E lo fa alla sua maniera, come ha imparato in questo mestiere. La sua vita teatrale inizia proprio entrando a far parte della compagnia di Eduardo, proseguita fino alla ... Continua a leggere>>

Firenze , 3 maggio 2024 – E’ salito su una gru di un edificio in costruzione accanto al Palazzo di giustizia di Novoli per protesta. Il protagonista è un uomo di nazionalità italiana: è successo stamani, venerdì 3 maggio. Ignoti i motivi della manifestazione. Sul posto sono arrivati ... Continua a leggere>>

Toscana, musei e teatri più vicini: un biglietto dà diritto a uno sconto - I visitatori del Museo archeologico, del museo di San Marco dei cenacoli e delle Ville e giardini medicei potranno avere un biglietto ridotto allo spettacolo di Bob Wilson al Teatro della Pergola. Al ... Continua a leggere>>

