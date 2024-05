Firenze? È Cenatown Boom di ristoranti In 10 anni mille in più Intanto i caffè muoiono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) di Rossella Conte Sono cresciuti di quasiunità in diecinella città . A marzo 2014 erano 1.273, oggi per la precisione sono 2.193 (+920). Sono i dati dell’Ufficio studi della Camera di commercio che con oltre 40 osservatori e report periodici monitora con costanza tutti i settori economici della città. Più contenuto l’incremento delle attività senza somministrazione con preparazione di cibi di asporto: se nel 2014 erano 187 gli esercizi, nel 2014 sono diventati 237 segnando +50. Diverso il caso di bar, caffetterie e locali che con il covid hanno subito una battuta d’arresto perdendo 152 imprese in dieci. Infatti, il numero delle attività è sceso da 1.476 a 1.496 ( i dati si riferiscono a marzo 2014 e marzo 2024). L’analisi fotografa anche l’andamento di gelaterie e pasticcerie che in ...