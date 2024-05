Firenze - ancora una spaccata in un bar | E' la quarta volt - non ne posso più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 - Dopo aver manomesso la telecamera di video sorveglianza esterna ha preso a bastonate la vetrata del Bar Il Gatto Bianco di via della Villa Demidoff per poi intrufolarsi all'interno del locale per laa vittima dei ladri. L'uomo, ripreso dalle telecamere interne, si è mosso con estrema disinura dirigendosi direttamente verso il registratore di cassa. "Io lo lascio sempre aperto e vuoto ma l'uomo che è entrato, nonostante fosse squillato l'allarme e si fosse accorto che dentro non c'erano soldi, lo ha portato via lo stesso" racconta il titolare Marzio Maretti. Weather forecast concept background - variety weather conditions, bright sun and blue sky, dark stormy sky with lightnings, sunset and night Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 5 del mattino l'uomo dopo aver ...