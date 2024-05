Fiorentina | Sottil - stagione finita Lui scrive | Non esserci nelle prossime partite mi provoca vuoto enorme

Firenze, 3 maggio 2024 – Strani incroci fa il destino nel calcio, come nella vita. Tornato protagonista alla grande con un gol splendido e una prova brillante contro il Brugge (nella semifinale di Conference League, non una partita come un’altra), Riccardo Sottil vive la sua serata più amara ... Continua a leggere>>

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato della sfida vinta per 3-2 contro il Club Brugge in Conference League Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa della gara contro il Club Brugge, valevole per l’andata delle semifinali di Conference ... Continua a leggere>>