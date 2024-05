Fiorentina-Brugge - quante emozioni | Sottil dalla gioia all’amarezza Nzola protagonista di una favola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Firenze, 3 maggio 2024 – Strani incroci fa il destino nel calcio, come nella vita. Tornatoalla grande con un gol splendido e una prova brillante contro il(nella semifinale di Conference League, non una partita come un’altra), Riccardovive la sua serata più amara proprio quando potrebbe sognare. All’inizio della ripresa, infatti, cade male dopo un fallo subito e si procura la "frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra". Diagnosi impietosa, stagione finita. Un problema non da poco per Italiano che in questo finale avrebbe bisogno come il pane delvisto giovedì sera. Comprensibile l’amarezza del giocatore espressa sui social: “Vivo per questi momenti, li ho sempre sognati, che serata fantastica. Purtroppo per queste ultime partite non potrò essere presente e ...