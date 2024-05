Finnair sospende dei voli in Estonia a causa degli attacchi russi al sistema GPS

La compagnia aerea finlandese Finnair sospenderà per un mese i voli per Tartu, in Estonia, a causa delle continue interferenze riscontrate ai propri Gps. Secondo Finnair, i voli saranno... Continua a leggere>>

La compagnia aerea finlandese Finnair sospenderà per un mese i voli per Tartu, in Estonia, a causa delle continue interferenze riscontrate ai propri Gps. Secondo Finnair, i voli saranno... Continua a leggere>>