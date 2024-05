Festa della mamma 2024 | 30 e più regali e idee speciali

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lasi avvicina, avete già pensato a cosa regalarle? Se la risposta è no, questo articolo potrebbe tornarvi utile. Abbiamo raccolto diverseregalo, cercando di tenere conto di tutti i possibili gusti e delle personalità. Le mamme non sono tutte uguali, ognuna merita di essere stupita in modo diverso per questo 12 maggio

Aveva 33 anni Debora Natali e stava tornando dalla festa dei 18 anni della sorella. In auto con lei c'erano la festa ggiata e suo figlio 13enne. Un momento di gioia che si è trasformato in... Continua a leggere>>

Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Un cuore di biscotto speciale per festeggiare le mamme d'Italia. Il 4 e 5 maggio torna nelle piazze della Penisola l'iniziativa di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare . Seimila volontari scenderanno in campo per ... Continua a leggere>>

Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Un cuore di biscotto speciale per festeggiare le mamme d'Italia. Il 4 e 5 maggio torna nelle piazze della Penisola l'iniziativa di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare . Seimila volontari scenderanno in campo per ... Continua a leggere>>

festa mamma, tornano Cuori biscotto Telethon per ricerca su malattie rare - Seimila volontari scenderanno in campo per la campagna 'Io per lei' organizzata in prossimità della festa del 12 maggio, un invito a sostenere "la grande catena di solidarietà verso le mamme dei ... Continua a leggere>>

"Insieme con la musica" a Borgo San Dalmazzo per la festa della mamma - Coro degli afasici e Coro di voci bianche dell’Istituto Comprensivo di Bernezzo insieme con i musicisti della Fondazione Fossano musica. Saranno celebrati anche i 20 anni di A.L.I.Ce. Continua a leggere>>

Borgo San Dalmazzo, "Insieme con la musica" per la festa della mamma - Domenica 12 maggio il coro degli afasici e il coro di voci bianche dell’Istituto Comprensivo di Bernezzo insieme con i musicisti della Fondazione Fossano musica ... Continua a leggere>>