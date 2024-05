Ferragni festeggia il compleanno in anticipo e Fedez lancia frecciate con Gigi Hadid

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 3 maggio 2024) Chiarail 7 maggio compirà 37 anni e ha deciso di anticipare imenti a Los Angeles con un gruppo di amici. Ma ovviamente oltre agli scatti sexy, nella città in cui ha vissuto a lungo e in cui aveva acquistato anche una casa, poi messa in vendita nel 2022, l'influencer è diventata nostalgica: "Dove tutto...