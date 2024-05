Femminicidio Giulia Cecchettin - Turetta a rischio ergastolo se confermata la premeditazione

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 3 maggio 2024) La Procura di Venezia è alle fasi finali delle indagini suldi, studentessa 22enne uccisa a coltellate lo scorso novembre dall’ex fidanzato Filippo, attualmente in carcere dopo aver provato a scappare in Germania, che ha confessato il. Dopo aver uccisoha provato a scappare in Germania, dove 8 giorni dopo è stato individuato e arrestato con un mandato di arresto europeo: al suo arrivo in Italia è stato poi trasferito nel carcere di Verona. Come riporta il Gazzettino i pm intendono fissare l’udienza preliminare davanti al giudice già a giugno per ottenere il rinvio a giudizio, con il processo davanti alla Corte d’assise che potrebbe iniziare in autunno. Nonostante i pm stiano ...