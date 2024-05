Fedez beccato in compagnia di una misteriosa ragazza

Secondo le ultime indiscrezioni la nuova fiamma di Matteo Berrettini sarebbe la ex di un noto cantante italiano L'articolo Matteo Berrettini ha una nuova fiamma dopo Melissa! Il tennista beccato in compagnia di un’ex di Ultimo proviene da Novella 2000. Continua a leggere>>

beccato in giro su auto rubata, denunciato 20enne - Rilevanti riscontri per le rafforzate attività prevenzione e repressione dei reati implementate dai militari della compagnia Carabinieri di Benevento, su disposizione del Comando Provinciale del capol ... Continua a leggere>>

beccato in giro su un’auto rubata, denunciato 20enne - Rilevanti riscontri per le rafforzate attività prevenzione e repressione dei reati implementate dai militari della compagnia Carabinieri di Benevento, su disposizione del Comando Provinciale del ... Continua a leggere>>

35enne evade ancora dai domiciliari: beccato dai Carabinieri, torna in arresto - L'uomo è stato fermato sulla Sp 126, tra Guglionesi e Termoli: aveva violato l'obbligo di arresti domiciliari, ai quali era finito in seguito alla scoperta di una pistola illegale e munizioni in garag ... Continua a leggere>>