FC 24 | candidati al POTM di Aprile della Serie A!

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 3 maggio 2024) LegaA ed EA Sports hanno annunciato i nomi dei 6 calciatorialdiA, il premio come giocatore del mese del campionato italiano. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: Proseguiranno fino a domenica 2 Giugno le votazioni per scegliere l’EA SPORTS FC Player Of The Month del mese diall’EA SPORTS FC Player Of The Month di marzo sono: Lookman (Atalanta) Luis Alberto (Lazio) Gudmundsson (Genoa) Politano (Napoli) Calhanoglu (Inter) Dybala (Roma). I seisono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, ...