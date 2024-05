Fassino indagato per il furto al duty free? Ma indiscrezioni clamorose | come si può salvare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) La procura di Civitavecchia ha iscritto ieri Piero, parlamentare del Pd, già segretario dei Ds, nel registro degli indagati con l'accusa di. Tutto, però, potrebbe concludersi con una archiviazione o per “insussistenza di prove” o per “particolare tenuità del fatto”, trattandosi di presuntodi un profumo da circa cento euro. In ogni caso, per il momento, il parlamentare risulterebbe. Anche se l'avviso di garanzia, fino a ieri pomeriggio, non era ancora stato notificato né al diretto interessato, né al suo legale. È rimbalzato, invece, su tutte le agenzie di stampa e su tutti i siti online. Un atto, quello dell'iscrizione nel registro degli indagati, dovuto, secondo i magistrati, in quanto è stata presentata una querela da parte dei responsabili del...