Fassino indagato per furto Imbarazzo Pd e lui sparisce | Non lo vediamo più

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Piero, formalmenteper, è sparito dalla circolazione. Da quando è finito sui giornali con l'accusa di aver rubato un profumo all'aeroporto di Fiumicino, il deputato dem ha disertato tutti gli appuntamenti a Montecitorio, si è chiuso in casa e non risponde neppure ai suoi amici del Pd. «È sparito, non si fa più vedere», raccontano. C'ènel partito di Elly Schlein, che evita di commentare la vicenda giudiziaria. Chi si trova costretto a dover dire due parole sul caso, si dice incredulo di quelle accuse. «Conosco Piero da tanti anni e non posso assolutamente crederea questa cosa. Deve essere certamente frutto di un grande equivoco e mi aspetto che alla fine venga fuori che avevo ragione io», ha detto la candidata alle Europee per il Pd Alessia Morani, a Un giorno da pecora, su Rai Radio1. ...