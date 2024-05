Falsi vaccini per ottenere il Green pass - 24 condanne | c’è anche un politico di Fratelli d’Italia A processo 98 persone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Finte vaccinazioni peril. È arrivata al vaglio di un giudice l’inchiesta della procura di Ravenna che aveva indagato 226. Tutte imputate per falso in concorso con il medico che aveva simulato l’immunizzazione. Tra i 24 condannati con il rito abbreviato – a pene tra gli 8 e i 12 mesi – c’èAlberto Ferrero, consigliere comunale e coordinatore provinciale di. Sono invece 98 lerinviate a giudizio (ilpartirà a fine gennaio); 17 quelle prosciolte mentre le altre (71) hanno scelto di patteggiare pene più lievi, tutte sospese e convertibili in una sanzioni pecuniaria. Il giudice per l’udienza preliminare, Andrea Galanti, ha deciso sugli accertamenti della polizia su ...