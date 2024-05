Falsi green pass | 24 condanne -98 rinvii

(Di venerdì 3 maggio 2024) 19.50 L'udienza preliminare davanti al Gup di Ravenna per le decine difasulli,scoperti in un ambulatorio di Marina di Ravenna, si è chiusa con decine dia giudizio. Erano imputate 226 persone per falso in concorso con il medico Mauroarini, che le aveva vaccinate. Condannate 24 in abbreviato a pene tra gli 8-12 mesi, 98 rinviate a giudizio, 17 prosciolte, altre hanno patteggiato pene più lievi. Tra gli imputati,alcuni medici e infermieri della Ausl Romagna. Tra i condannati il coordinatore provinciale di FdI

Finte vaccinazioni per ottenere il Green pass . È arrivata al vaglio di un giudice l’inchiesta della procura di Ravenna che aveva indagato 226 persone . Tutte imputate per falso in concorso con il medico che aveva simulato l’immunizzazione. Tra i 24 condannati con il rito abbreviato – a pene tra gli ... Continua a leggere>>

Delle 226 persone imputate per falso in concorso con il medico che le aveva vaccinate, 24 sono state condannate in abbreviato a pene tra gli 8 e i 12 mesi; 98 sono state rinviate a giudizio (il processo partirà a fine gennaio); 17 sono state prosciolte e le altre hanno invece scelto di ... Continua a leggere>>

Finte vaccinazioni, decine di condanne a Ravenna, tra cui il coordinatore di FdI - Delle 226 persone imputate per falso in concorso con il medico Mauro passarini che le aveva vaccinate, 24 sono state condannate in abbreviato a pene tra gli 8 ... Continua a leggere>>

Falsi vaccini per ottenere il green pass, 24 condanne: c’è anche un politico di Fratelli d’Italia. A processo 98 persone - Finte vaccinazioni per ottenere il green pass. È arrivata al vaglio di un giudice l’inchiesta della procura di Ravenna che aveva indagato 226 persone. Tutte imputate per falso in concorso con il medic ... Continua a leggere>>

Falsi vaccini Covid: 24 persone condannate, 98 rinviate a giudizio e 17 prosciolte - Ansa E-R informa che delle 226 persone imputate per falso in concorso con il medico che le aveva vaccinate, 24 sono state condannate in abbreviato a pene tra gli 8 e i 12 mesi. 98 persone sono state ... Continua a leggere>>