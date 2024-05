False vaccinazioni per ottenere il green pass | condannato a Ravenna anche il coordinatore di Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 3 maggio 2024) Delle 226 persone imputate per falso in concorso con il medico che le aveva vaccinate, 24 sono state condannate in abbreviato a pene tra gli 8 e i 12 mesi; 98 sono state rinviate a giudizio (il processo partirà a fine gennaio); 17 sono state prosciolte e le altre hanno invece scelto di patteggiare pene più lievi. Questo l’esito, in base alle decisioni del Gup Andrea Galanti, dell’udienza preliminare sulle decine difalsi, effettuati in un ambulatorio di Marina didove operava il medico Mauroarini. Tra i condannati figuraAlberto Ferrero, consigliere comunale eprovinciale di. Ferrero si era rivolto al medico Mauroarini peruna vaccinazione ...