Faccia a faccia con la guerra | gli inviati tra missili e bombe

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nel giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa (leggi qui), c’è chi è sotto le, in fuga dai proiettili dei mitra, attento a non finire nelle mani degli estremisti religiosi. Il tutto per pochi soldi, spesso da freelancer. Perchè, in fondo, laqualcuno deve raccontarla e testimoniarla. Con l’unico obiettivo di abbattere il muro dell’omertoso silenzio, sfidando la propaganda bellica alla ricerca della verità. La verità però ha un costo alto, altissimo. E spesso si paga con la vita.di, eroi sottotraccia Dallain Ucraina alla crisi in Medio Oriente, passando per i conflitti colpevolmente dimenticati dal mondo, come Siria e Yemen. Senza dimenticare l’Iraq, l’Afghanistan, il Vietnam. E centinaia di altre. Glidi ...