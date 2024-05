F1 GP Miami - Sainz | In quattro anni mai un problema con Leclerc

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Ilè che dall’Australia Red Bull, McLaren e Mercedes sono migliorate. Di conseguenza, le piste che due o tre gare fa sembravano buone per noi, adesso possono diventare più difficili perché gli altri hanno avuto sviluppi. La nostra macchina però in teoria dovrebbe comportarsi meglio qui arispetto alla Cina.? A Shanghai mi sono divertito molto nelle gare: abbiamo gareggiato duro ma in modo corretto, mantenendo una piccola distanza e sarà così anche in futuro, perché ininsieme non ci sono mai stati problemi tra me e Charles”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Carlosalla vigilia del week end del GP diin F1, soffermandosi anche sul rapporto con il pilota monegasco. SportFace.

