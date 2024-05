F1 | GP Miami - Lewis Hamilton | Newey? SArebbe un privilegio lavorare con lui

(Di venerdì 3 maggio 2024) La stagione dicon la Mercedes continua ad avere un sapore particolare, considerato che il prossimo anno passerà alla Ferrari, tuttavia non per questo il pilota inglese sta ‘battendo la fiacca’. Anzi, tutt’altro, ma ciò non toglie che gran parte delle domande nelle conferenze stampa siano inevitabilmente rivolte al futuro. E tra i discorsi vari ed eventuali, anche lui è stato ‘coinvolto’ nell’addio dialla Red Bull, nel senso che gli è stato chiesto se vorrebbe vederlo in Ferrari. Ad ogni modo, si è parlato di diversi argomenti, compreso un pensiero sulla McLaren. Ecco dunque quali sono state le sue parole alla vigilia del GP di: “uncon ...

Lewis Hamilton è riuscito a rimontare dopo una qualifica particolarmente negativa. Il sette volte campione del mondo scattava addirittura dalla diciottesima posizione dopo l’errore grave commesso in Q1 ieri e ha raggiunto la nona posizione nel Gran Premio di Cina a Shanghai, mettendo in pista un ... Continua a leggere>>

Pensare al futuro. È stata una conferenza stampa un po’ particolare per Lewis Hamilton , alla vigilia del sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 a Miami (USA). Il britannico ha parlato davanti ai microfoni tanto di 2025, considerando il suo approdo in Ferrari dove potrebbe lavorare anche con il ... Continua a leggere>>

Vasseur punta tutto su hamilton: “Lui ci spingerà al limite” - Il francese ha sottolineato l'importanza di avere in squadra un campione del calibro del sette volte iridato per far migliorare tutto l'ambiente ... Continua a leggere>>

Newey in Ferrari hamilton: "Un privilegio lavorare con lui, vedremo..." - Era il 2023 quando, in un'intervista al podcast del sito della Formula 1, Adrian Newey elencava tra le "stranezze" di una carriera lunga quasi 40 anni nella massima serie il non aver lavorato per la ... Continua a leggere>>

F1 | hamilton: "Sarebbe un privilegio lavorare con Newey alla Ferrari" - In vista dell'arrivo di hamilton a Maranello il prossimo anno e sulla scia della decisione di Newey di lasciare la Red Bull, si sa che la Ferrari sta cercando di convincere il genio del design a ... Continua a leggere>>