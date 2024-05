F1 Gp Miami 2024 | Verstappen vola nelle prime libere Leclerc in testacoda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggioMax. Il pilota della Red Bull fa registrare il miglior tempo nella prima sessione di provedel Gran Premio didi F1, ottenendo un 1'28'595. Il leader del mondiale precede la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Carlos Sainz; quarto crono per George Russell su Mercedes. Lo stretto e tortuoso tracciato cittadino ha visto i primi quattro piazzarsi tutti in due decimi e questo lascia pensare che le qualifiche si giocheranno sul filo dei millesimi. Sesto posto per l'altra Red Bull di Sergio Perez, che precede il sette volte iridato Lewis Hamilton. Male Charlesche, dopo pochi minuti, finisce in testa-coda ed è costretto ad abbandonare la sessione, senza avere più ulteriore tempo per provare la pista in vista ...