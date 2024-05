F1 - a Miami libere in chiaroscuro per la Ferrari | Leclerc ou - Sainz terzo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il weekend delle Rosse inizia in maniera contrastante: il monegasco si gira in testacoda e deve abbandonare lementre lo spagnolo chiudedietro a Verstappen e Piastri. Alle 22.30 le qualifiche per la sprint race

Suzuka, 5 aprile 2024 - A Suzuka, Gran Premio del Giappone di F1, Max Verstappen su Red Bull ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime prove libere 1'30"056. Secondo tempo per il compagno di team Sergio Perez, in ritardo di due centesimi. terzo crono per la Ferrari di Carlos Sainz , vincitore a ...

Suzuka, 5 aprile 2024 – Nella prima giornata del Gp del Giappone , dedicata alle prove libere , frastagliata dal maltempo , i piloti di Formula Uno sono scesi in pista lottando con la pioggia e il cronometro. Max Verstappen ha vinto la prima sessione di libere . La seconda non si è disputata, proprio ...

F1: Gp di Miami, Verstappen il più veloce nelle libere, Sainz terzo - Max Verstappen, su Red Bull, ha ha fatto segnare, con 1:28.595, il miglior tempo nelle prove libere del Gp di Miami, sesta prova del mondiale di Formula 1. terzo crono (1:28.711) per Carlos Sainz con ...

Verstappen comanda, Leclerc subito KO - Massimo Costa Dalla Cina agli USA, da Shanghai a Miami, la F1 cambia continente e ritrova il tracciato cittadino della Florida. In mezzo alle due settimane, o quasi, di pausa, l'argomento ...

Gp Miami: Leclerc in testacoda, Verstappen il più veloce nelle libere - Non è la stagione più fortunata di Charles Leclerc, almeno per il momento. Il suo weekend a Miami è iniziato in salita: nemmeno un giro di prove libere e il monegasco è andato in testacoda in uscita d ...