Eurovision 2024 - svelata la particolarissima scenografia scelta da Angelina Mango | ecco le immagini delle prime prove sul palco

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Poche ore fa, sui canali social dell’Song Contest sono state diffuse in anteprima ledell’esibizione di. La vincitrice della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo salirà suldella Malmö Arena, in Svezia, rappresentando l’Italia in occasione della 68esima edizione dell’annuale concorso canoro. La noia, il brano vincitore di Sanremo, sta già riscuotendo un grande successo in tutta Europa. Le reazioni dei fan stranieri hanno colpito piacevolmente, che ha commentato: Ho visto le reaction dei fan dell’Esc alla mia canzone. Un ragazzo spagnolo stoppava l’ascolto ogni due secondi e cantava il brano pur non sapendo le parole. Il suo entusiasmo mi ha fatto capire l’entusiasmo che percepisco in molti. Non mi ...