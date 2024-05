Europei di Ginnastica Artistica - doppietta Italia | Esposito oro e D’Amato argento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 3 maggio 2024) Rimini – E’ una splendidaaglidi, alla Fiera di Rimini. Le Azzurre portano a casa due medaglie preziose. Manilaconquista il titolo nel concorso generale con il punteggio di 55.432. E mette la medaglia d’oro al collo. Alicesale sul secondo gradino del podio con 54.831 punti. Per lei, è il secondo migliore risultato ottenuto e conquista l’continentale. Nella storia dellana, è la primaeuropea nell’all-around individuale. Angela Andreoli termina con il punteggio di 53.766. Punteggio che l’avrebbe fatta balzare sul terzo gradino del podio, ma per il regolamento la tripletta non è possibile e la medaglia di ...