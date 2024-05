Europee chi vince e chi perde Tutte le previsioni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 3 maggio 2024)nti che camminano: gli algoritmi dei sondaggisti ne avrebbero già individuati due. Per l’alba dell’11 giugno, le sofisticate elaborazioni sulle intenzioni di voto, le analisi incrociate sul sentiment degli elettori, lestatistiche e le rilevazioni a campione, convergono nel preannunciare la secca sconfitta di Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Unici leader non candidati, entrambi ne sono più o meno consapevoli ed hanno due mesi per capovolgere o attenuare i pronostici che danno i rispettivi partiti in netto calo rispetto ai risultati delle ultime politiche. Oltre alle scelte politiche dei due leader, la débâcle annunciata sarebbe da addebitarsi anche alla molteplicità di liste nazional populiste direttamente concorrenziali ed in grado di sottrarre o di disre i consensi che nelle precedenti consultazioni si ...