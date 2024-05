(Di venerdì 3 maggio 2024) Lo ha deciso il comitato esecutivo, riunito oggi a Nyon Il comitato esecutivo dell', riunito oggi a Nyon, ha deciso di allargare da 23 a 26 il numero massimo deida ciascuna nazionale per i campionatipei di calcioin programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Le

La lista dei convocabili a Euro 2024 sarà di 26 giocatori: via libera dalla UEFA - CALCIO, EURO 2024 - E' arrivato il via libera della UEFA per l'ampliamento della lista dei convocabili al prossimo Europeo in Germania: si passa da 23 a 26 ... Continua a leggere>>

BellaMa’, trionfa la generazione Z: ecco la vincitrice della seconda stagione – Video - (Adnkronos) – 'BellaMa’, il primo talent di parola della tv italiana, ha appena eletto la vincitrice della seconda stagione. Nella sfida generazionale tra boomer (over 55 anni) e generazione Z (tra i ... Continua a leggere>>

Euro 2024, Uefa: saranno convocabili fino a 26 giocatori - (Adnkronos) - Il comitato esecutivo dell'Uefa, riunito oggi a Nyon, ha deciso di allargare da 23 a 26 il numero massimo dei giocatori convocabili da ciascuna nazionale per i campionati europei in prog ... Continua a leggere>>