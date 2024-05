Estra - la gioia di Del Chiaro | È una stagione storica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Credere nella salvezza era normale. Puntare ai playoff non era preso in considerazione, a dire il vero non era neppure un pensiero, un’ipotesi. L’è riuscita non solo a raggiungere l’obiettivo prefissato ma anche a trasformare un sogno in realtà. "Personalmente – dice Angelo Del– dopo le due partite contro Varese e Trento nonostante fossero arrivate due sconfitte ho capito che avremmo potuto raggiungere la salvezza. C’era solo da trovare l’amalgama di squadra, integrare al meglio i ragazzi americani perché le potenziali c’erano. Sinceramente non mi aspettavo di raggiungere i play off e, a dire il vero, neppure di conquistare la salvezza già ad aprile. Non ci sono dubbi sul fatto che fino a qui sia stata unaincredibile con il raggiungimento della salvezza poi sono arrivate le finali di Coppa Italia ed ora i play ...