Esplosione in una casa in New Jersey | un morto e un ferito

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un'ha distrutto unaa South River, nel New, negli Stati Uniti. Il sindaco della città ha fatto sapere che ci sono une unmentre i vigili del fuoco sono accorsi sul posto. Ancora da chiarire le cause della deflagrazione.

New jersey, esplosione in una casa: un morto e un ferito - (LaPresse) Un'esplosione ha distrutto una casa a South River, nel New jersey, negli Stati Uniti. Il sindaco della città ha fatto sapere che ci ... Continua a leggere>>

La villetta è un ammasso di macerie, esplosione mortale in New jersey - Le immagini aeree mostrano la casa rasa al suolo dopo un'esplosione per cause ancora da accertare. Ci sarebbe almeno una vittima Reuters/ABC AFFILIATE WABC ... Continua a leggere>>