Esercito - l' anniversario a Roma | l' attacco simulato con esplosione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Uncon. E' uno dei momenti più suggestivi della cerimonia militare per il 163esimodella costituzione dell'italiano, andata in scena venerdì mattina presso l'Ippodromo Militare “Gen. C.A. Pietro Giannattasio" di Tor di Quinto a. All'evento hanno preso parte il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore dell', generale Carmine Masiello e le altre autorità civili, militari e religiose. A premessa della cerimonia è stata celebrata ieri, presso la chiesa di santa Caterina da Siena a Magnanapoli, una messa in commemorazione di tutti i caduti, officiata dal vicario episcopale per ...