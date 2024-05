Esercito italiano va potenziato - in fretta | le parole del capo di Stato maggiore Masiello

In un’intervista al Corriere della Sera, il generale di Corpo Armata Carmine Masiello , da febbraio 2024 capo di Stato maggiore dell’Esercito, ribadisce la necessità di rinnovamento dell’Esercito italiano. Si tratta di un’innovazione a tutto campo che deve partire dalla tecnologia, mezzo e non fine, ... Continua a leggere>>

“bisogna sbrigarsi, perché non sappiamo cosa accadrà. Mentre politica e diplomazia fanno il loro lavoro, noi dobbiamo impegnarci a farci trovare pronti, sperando di non dover mai entrare in azione: l’Italia deve diventare una nazione con una capacità di deterrenza reale e credibile“. A parlare è ... Continua a leggere>>