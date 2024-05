Escursioni con Fiab Pisa | il programma è ricco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Riprendono le gite settimanali di(nella foto la presidente Leonora Rossi), si comincia domani con una gita in bici per famiglie adatta anche a chi non si vuole impegnare su lunghe distanze. Ritrovo alle 15.30 davanti all’ex bar Salvini e partenza alle 15.45, destinazione Riglione dopo aver percorso il viale delle Piagge e attraversato il ponte ciclopedonale. Seguirà una merenda in pasticceria (a carico dei partecipanti). La partenza per il rientro è prevista alle 17.30. Il percorso, 8 km pianeggianti e di facile pedalata, è adatto a bambini dai 6 anni in su. La gita è riservata ai soci, è possibile associarsi o rinnovare sul sito dell’associazione prima della partenza. Per info e iscrizioni: https://www..it/calendario-2024/. Domenica destinazione della gita in bici sarà l’Orto ...