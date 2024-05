ESCLUSIVA IN – Pellegrini | Inter - lo scudetto che gioia Sono 21! Uno rubato a me

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’ex presidente Ernestoha concesso alle redazione di-News un’vistain occasione della storica vittoria dellodella seconda stella nerazzurra. I ricordi più emozionanti, e anche quelli meno piacevoli, legati alla suadei Record e il confronto con quella di Simone Inzaghi.Campione d’Italia, cosa prova a rivedere la sua ex squadra nuovamente sul tetto d’Italia? Unaimmensa, non ho alcun dubbio. Oltre che felicità, è stata una vittoria densa di attenzione. Domenica oltre 300.000 persone a Milano. L’amore dei tifosi è incredibile. Addirittura 300mila tifosi! Si parlava di 100mila all’inizio. Vuol dire che gliisticresciuti, perché è stato un anno pieno ...

Gruppo FS, su la Freccia di maggio intervista esclusiva a Papa Francesco: "Accudire e ascoltare i più piccoli" - Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di ... Continua a leggere>>

Roma, Martufello: “Bayer forte, ma sono sicuro di una cosa” - Ora pellegrini e compagni sperano di poter ripetere l’impresa per volare a Dublino dove il 22 maggio è in programma la finale. Martufello in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – foto ... Continua a leggere>>

esclusiva Moggi: “Conte l’uomo giusto per il Napoli, Biosogna valorizzare i giocatori italiani, sopratutto quelli delle giovanili” - Visualizzazioni: 4 L’Ex direttore sportivo della Juventus, Luciano Moggi, è stato ospite di Match!, la trasmissione di approfondimento sul calciomercato a cura di LBDV e calciostyle. Nel corso dell’in ... Continua a leggere>>