Ermal Meta - fuori il disco Buona fortuna e il video di Mediterraneo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Esce oggi il nuovo album di inediti didal titoloinsieme aldel singolo estrattoDopo l’entusiasmante esperienza alla conduzione del Concerto del Primo Maggio, esce oggi il nuovo album di inediti didal titolo(Columbia Records/Sony Music) e si aggiungono due nuove date al calendario del tour estivo. “Ognuno ha la sua, la rincorre instancabilmente. La veraperò ti raggiunge quando meno te lo aspetti cambiandoti occhi e cuore.è una fotografia di quanto a volte ci affanniamo per afferrare il nostro destino non rendendoci conto che il più delle volte lo ...

«Equità è un bambino che non è costretto a studiare in un’altra classe a causa della sua disabilità» . Nel monologo dal palco del Concertone del Primo Maggio Ermal Meta attacca il generale Roberto Vannacci , candidato alle prossime europee per la Lega, che in un’intervista a La Stampa, solo pochi ... Continua a leggere>>

I voti agli artisti che si alternano sul palco del Circo Massimo a Roma in occasione della Festa dei lavorratoriI voti agli artisti che si alternano sul palco del Circo Massimo a Roma in occasione della Festa dei lavorratori Continua a leggere>>

foto di Nicolò De MarchMILANO – In uscita oggi, 3 maggio, il nuovo album di inediti di Ermal Meta dal titolo “Buona Fortuna” (Columbia Records/Sony Music). “Ognuno ha la sua fortuna, la rincorre instancabilmente. La vera fortuna però ti raggiunge quando meno te lo aspetti cambiandoti occhi e ... Continua a leggere>>

ermal meta in concerto al Porto Turistico di Pescara per lo Zoo Music Fest - “Buona Fortuna” sarà il cuore pulsante del nuovo tour di ermal meta che farà tappa nell’Area del Porto Turistico di Pescara il prossimo 18 agosto alle 21 per lo Zoo Music Fest. Uno spettacolo nuovo ... Continua a leggere>>

Zoo Music Fest: ci sarà anche ermal meta ad animare l’estate pescarese - Domenica 18 agosto ci sarà ermal meta, che farà tappa a Pescara con il suo tour. La data pescarese è stata annunciata oggi, 3 maggio, contestualmente con l’uscita del suo ultimo album di inediti dal ... Continua a leggere>>

ermal meta racconta a Sorrisi “Buona fortuna” - In un’era in cui gli album sembrano essere sempre meno importanti, ermal meta il 3 maggio pubblica un disco curatissimo e denso di contenuti, “Buona fortuna”. L’album per lei è ancora importante «Sì, ... Continua a leggere>>