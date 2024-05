Energie per la Chiesa La vita come un dono | La formazione al servizio degli altri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Oltre mille giovani animatorioratori delle Diocesi di Perugia e di Assisi si sono ritrovati per la due-giorni di“Stand By Me 2024, per lasciare la tua impronta”, al Teatro Lyrick di Assisi. Promosso dal Coordinamento oratori perugini e dal Comitato Anspi Perugia con il coinvolgimento delle Pastorali giovanili, universitaria e vocazionale in questa due-giorni si sono tenuti momenti di preghiera e di adorazione eucaristica, di-animazione, di laboratori e di divertimento in preparazione alle attività estive dei “Gr.Est.”. Applauditissimo il concerto-testimonianza dei “Reale” (www.realemusica.it), preceduto dall’esibizione di Matteo Ricci, giovane molto promettente dell’oratorio “Sentinelle del Mattino” di San Sisto. Tanto entusiasmo si è colto nei diversi gruppi di animatori,in quello ...