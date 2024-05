Enel e Univaq insieme per un apprendistato duale di alta formazione e ricerca 

(Di venerdì 3 maggio 2024) Avviare un percorso professionale e acquisire sviluppare una comprensione pratica e approfondita dei processi e delle tecnologie che contraddistinguono un settoremente competitivo e dinamico come quello dell'industria energetica: queste sono le basi del programma sperimentale didie ricerca, frutto della collaborazione tra l'Università dell'Aquila e. Il protocollo d'intesa prevede l'inserimento lavorativo di 15 studenti del secondo anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica. I neoassunti potranno alternare le lezioni universitarie e lo studio a unatecnico-professionale in azienda. La prima edizione dell'è partita nel settembre 2023, seconda edizione per il ...

Successo a Toronto per il trio” La scala di seta” - Sulmona, 3 maggio -Si è conclusa domenica scorsa a Toronto la settimana di appuntamenti tenuti dal trio “La Scala di Seta”, composto dal soprano Bianca D’Amore di Celano, il pianista Giacomo Cellucci ... Continua a leggere>>

