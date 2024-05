Endless Love streaming - replica puntata del 3 maggio 2024 | Video Mediaset

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nuovo appuntamento oggi – venerdì 3– con la soap turca. Nellaodierna Emir promette a Zeynep di eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono tra loro. Nihan è infuriata per aver visto di nuovo Emir con Zeynep. Ecco ilper rivedere l’episodio 56 trasmesso da Canale 5 in

La serie tv turca Endless Love è giunta alla settima settimana di programmazione. Negli episodi in onda dal 4 al 10 maggio nel daytime di Canale 5 assisteremo al primo bacio tra Emir e Zeynep . Il perfido protagonista deciderà di usare la donna per vendicarsi di Kemal. Ma cosa accadrà? Scopriamolo ... Continua a leggere>>

endless love Anticipazioni 4 maggio…" - Nell'episodio in onda sabato 4 maggio di endless love (Kara Sevda), la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, Onder ha deciso ... Continua a leggere>>

endless love trame turche, Vildan piange con Leyla: 'Önder e Ozan non ci sono più' - La famiglia Sezin ne ha passate tante, ma il dolore per la morte improvvisa di Ozan e Önder non avrà eguali. Il primo, detenuto in carcere per l'omicidio di Linda e per il tentativo di fuga all'estero ... Continua a leggere>>

endless love, puntate 2ª stagione: Önder muore di infarto dopo la morte del figlio - Durante la prima puntata della seconda stagione di endless love si scoprirà che Önder è morto di infarto. Continua a leggere>>