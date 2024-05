Endless Love anticipazioni dal 6 all’11 maggio | Kemal tende la sua trappola

(Di venerdì 3 maggio 2024) Le prossime puntate di, in onda su Canale 5 dal 62024, promettono di tenere incollati gli spettatori alle loro poltrone con nuovi colpi di scena e rivelazioni scioccanti. Ecco cosa ci aspetta durante la settimana! Il Paradiso delle Signoredal 6 al 10: il duro sentiero di TeresaLunedì 62024 Emir svela a Nihan un segreto che cambierà tutto: sua madre non è morta, ma è in coma da venticinque anni a causa di un tentato suicidio. Nel frattempo, Zeynep è al centro di una lotta tra Salih ed Ozan, mentreviene finalmente dimesso dall’ospedale e riceve delle inattese visite. Martedì 7 ...

