Emily in Paris 4 | Lily Collins svela la data anzi le date d' uscita della quarta stagione

La star ha trascorso qualche giorno nella capitale italiana per girare alcune sequenze dello show tv. Lily Collins è conosciuta per il suo look sfoggiato tra le vie di Parigi nella serie tv Netflix Emily in Paris ma nei giorni scorsi l'attrice ha 'tradito' la Ville Lumière per la Città Eterna. Sul ... Continua a leggere>>

La produzione di Emily in Paris 4 è iniziata questo gennaio 2024 e sono appena iniziate le riprese della serie a Roma . Se vi stavate chiedendo che fine avesse fatto la quarta stagione di Emily in Paris , ecco che la stessa protagonista dello show, Lily Collins , ha deciso di rompere il silenzio... Continua a leggere>>

Basta una foto. Di Colosseo, in fondo, ce n’è uno solo. E così ecco che Emily in Paris si trasferisce a Roma . Come ci racconta lo scatto che la protagonista della fortunatissima serie tv Netflix ha postato sui social. ... Continua a leggere>>

emily in paris: la quarta stagione sarà divisa in 2 parti - La quarta stagione di emily in paris, amatissima serie targata Netflix, sarà disponibile in due parti: i primi cinque episodi dal 15 agosto e gli ultimi 5 dal ... Continua a leggere>>

emily in paris, chi è Eugenio Franceschini: l'amore della protagonista nella prossima stagione. Età, carriera, vita privata - Non resisterà neanche emily in paris al fascino della Vespa e del bell' Eugenio Franceschini, della fontana di Trevi e di Roma. Anche perché questo affascinante attore ricorda vagamente Gregory Peck, ... Continua a leggere>>

emily in paris 4 divisa in due parti in estate su Netflix - emily in paris 4 arriva in estate su Netflix ma sarà divisa in due parti: le prime 5 puntate il 15 agosto e le ultime 5 il 12 settembre. Ormai è una pratica consolidata questa da parte della ... Continua a leggere>>