Émile Verhaeren | belga baffuto - simbolista e anarchico tradotto da Jean-Charles Vegliante

(Di venerdì 3 maggio 2024) Fiammingo di lingua francese, sposato con la pittrice Marthe Massin, critico e poeta, morto a Rouen schiacciato da un treno in partenza,antimilitarista,(1855-1916) fu amatissimo da molti intellettuali, scrittori, artisti, e da potenti famiglie agiate, a cavallo fra Otto e Novecento. Il suo “réalisme habité” (anzi nutrito di post-simbolismo, al pari di un Pascoli) è stato sempre attento alle dure condizioni socioeconomiche dei suoi tempi. La sua prima raccolta importante, Les Flamandes (1883), suscitò uno scandalo, soprattutto per le poesie sulla vita semplice dei campagnoli, indifferenti alle “parole cattive e chiacchiere vane / di fronte alla voluttà di sentirsi in due”, lieti del loro “festino di carne, gioventù, amore” (Amours rouges); il che non gli dispiacque affatto. Come il Pascoli, come certi ...