Elezioni | tre nuovi nuovi nomi per Rinnoviamo Casapesenna - domenica la presentazione

(Di venerdì 3 maggio 2024). Prosegue senza sosta il tour elettorale della Lista Civicadel candidato alla carica di primo cittadino Alessandro Cirillo. Nella mattinata di5 Maggio alle ore 11.30 il movimento si ritroverà presso il Bar Europa per presentare alla cittadinanza altri candidati. “Sono qui ad ufficializzare altri tre candidati alla carica di consigliere, che andranno a comporre la nostra lista civica” – precisa il candidato Cirillo: Annarita Garofalo, Costantino Diana e Clorinda Bovenzi. “La nostra squadra si rafforza – commenta il candidato sindaco – sono felice di dare il mio personale “Benvenuto a bordo” ad altre tre figure dotate di un potenziale che potrà solidificare ed espandere lo spirito di tenacia e di competenza che contraddistingue il gruppo di lavoro che stiamo formando. Il ...

